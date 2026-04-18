ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Американската брегова охрана издирва шестима души от повреден кораб след тайфуна "Синлаку"

Брегова охрана СНИМКА: Pixabay

Американската брегова охрана издирва шестима души, след като загуби контакт с повреден кораб край бреговете на Гуам след преминаването на тайфуна "Синлаку", предаде Асошиейтед прес.

Екипажът на 44-метровия товарен кораб "Мариана", регистриран в САЩ, сигнализира на 15 април на бреговата охрана, че плавателният съд е загубил десния си двигател и се нуждае от помощ.

Бреговата охрана установи комуникационен график на всеки час с екипажа, но загуби контакт с него в следобедните часове на 16 април.

Самолет "HC-130 Херкулес" започна издирване на шестимата души, но се върна в Гуам заради силния вятър в района, каза старшина Ейвъри Тибетс от Бреговата охрана на САЩ.

Очаква се издирването да бъде подновено на зазоряване в събота, добави той.

Последната известна позиция на кораба е била на около 200 км север-северозападно от Гуам.

Бреговата охрана няма информация за националността на екипажа.

Супер тайфунът "Синлаку" връхлетя Северните Мариански острови по-рано тази седмица, като причини щети на островите Тиниан и Сайпан, както и внезапни наводнения на Гуам - място, на което са разположени няколко американски военни бази.

Брегова охрана СНИМКА: Pixabay

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

