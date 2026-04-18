Германският вътрешен министър: Кризата в Близкия изток засега не е довела до миграционен натиск към Европа

Германският вътрешен министър Александър Добринд заяви, че кризата в Близкия изток засега не е довела до увеличен миграционен натиск към Европа, предаде ДПА.

"Към момента не наблюдаваме засилване на миграционния поток", казва Добринд в интервю за в. "Райнише пост". По думите му властите следят отблизо миграционните процеси в страни като Иран и Ливан. В момента там се отчита значително вътрешно разселване, но засега няма признаци за натиск по турската граница, което би било първият сигнал за възможно придвижване на мигранти към Европа, предава БТА.

Въпреки това на европейско ниво се подготвят превантивни мерки, допълни министърът. Добринд не изключи и възможността вътрешният граничен контрол в Германия да бъде удължен след септември. Той подчерта, че подобно решение не зависи единствено от ситуацията в страната.

Очаква се реформата на Общата европейска система за убежище да влезе в сила на 12 юни в целия ЕС. Според министъра тя трябва да функционира ефективно, като международната обстановка и потенциалните ѝ последици също ще играят важна роля.

"Следващите седмици ще покажат как ще се развие ситуацията, особено в Близкия изток, и дали това ще доведе до нови миграционни потоци", допълни Добринд.