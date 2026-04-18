Гръмотевични бури наводниха столицата на Нова Зеландия

Столицата на Нова Зеландия - Уелингтън, беше засегната от внезапни наводнения тази сутрин, след като гръмотевични бури и проливни дъждове удариха части от Северния остров, съобщиха властите.

„Опасното време предизвиква наводнения в целия град", заяви местната администрация на Хът в района Уелингтън с население от 520 971 души, пише БТА.

„Нашите обществени центрове са отворени в целия град, ако хората се нуждаят от подслон. Екипи на терен наблюдават ситуацията и подпомагат реакцията, където е необходимо", посочиха властите.

Около 40 мм дъжд са паднали в Горен Хът тази сутрин, което наложи евакуацията на 24 жилища, съобщи общественото "Радио Нова Зеландия".

Издадено е предупреждение за силни гръмотевични бури за Уелингтън, както и за няколко близки района, съобщи националната метеорологична служба.

„Призоваваме хората да бъдат бдителни заради тежките метеорологични условия, като са възможни внезапни наводнения", се посочва в предупреждението.

Лошото време идва след като миналата седмица Северният остров на Нова Зеландия беше ударен от циклон, който наложи евакуации.