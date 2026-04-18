Конвой от танкери е забелязан да напуска Персийския залив и да преминава през Ормузкия проток

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Конвой от танкери е бил забелязан да напуска Персийския залив и да преминава през Ормузкия проток, показват данни от системи за проследяване на кораби, цитирани от Ройтерс.

Конвоят включва четири кораба за превоз на втечнен нефтен газ, както и няколко танкера за петролни продукти и химикали, предава БТА.

Според данни на МаринТрафик (MarineTraffic) зад тях се придвижват и други танкери, които също напускат района на Залива.

Иранското държавно радио и телевизия съобщи вчера в канала си в "Телеграм", позовавайки се на високопоставен представител представител на въоръжените сили на Ислямската република, че през Ормузкия проток могат да преминават единствено търговски кораби, които са получили разрешение от Корпуса на гвардейците на Ислямската революция.