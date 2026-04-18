Русия е поразила тази нощ украинско пристанище и електроцентрала, 380 хиляди са без ток

3592
Руски удари през нощта нанесоха щети на пристанищна инфраструктура в Одеска област СНИМКА: Пиксабей

Руски удари през нощта нанесоха щети на пристанищна инфраструктура в Одеска област и оставиха без електроснабдяване около 380 хиляди потребители в северната част на страната, съобщиха официални представители.

По думите на ръководителя на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в Телеграм, цитиран от Ройтерс, дронове са поразили складове за селскостопанска продукция, депа и административни сгради. По първоначална информация няма жертви, предава БТА.

Русия е атакувала и енергиен обект в северната Черниговска област, съобщи местният оператор на електроразпределителната мрежа.

Според украинските военновъздушни сили през нощта Русия е изстреляла общо 219 далекобойни дронове.

По-рано днес руските власти съобщиха, че украински дрон е предизвикал пожар в петролно депо в анексирания от Русия град Севастопол.

