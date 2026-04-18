Ядрените преговори между САЩ и Иран са насрочени за 20 април в Исламабад

1516
Доналд Тръмп Кадър: FoxNews

Новият кръг на ядрените преговори между САЩ и Иран е насрочени за 20 април в Исламабад. Ирански източници съобщиха на CNN, че се очаква преговарящи от двете страни да пристигнат в столицата на Пакистан в неделя.

Нито САЩ, нито иранското правителство издадоха официално потвърждение, въпреки че Тръмп беше казал на репортерите, че преговорите ще се проведат „вероятно през уикенда".

Белият дом не предостави допълнителни подробности.

Първият кръг, проведен миналия уикенд, завърши без споразумение след повече от 21 часа разговори.

Пакистанският външен министър Ишак Дар заяви на дипломатическия форум в Анталия, че „80% от работата е свършена", но и двете страни трябва да покажат гъвкавост по отношение на оставащите пропуски.

„Нашата цел не е да удължаваме прекратяването на огъня. Основната ни цел е войната да приключи окончателно", каза Дар, визирайки посредническата роля на Пакистан.

Относно състоянието на преговорите той каза: „80 процента от работата е свършена. Остават няколко неща. И двете страни – САЩ и Иран – трябва да проявят гъвкавост."

