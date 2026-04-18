Иран частично отвори въздушното си пространство за международни полети

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Иран частично възобновено въздушното си пространство за международни полети над източната част на страната.

„Въздушните маршрути в източната част на въздушното пространство на страната са отворени за международни полети, преминаващи през Иран", съобщиха от администрацията, добавяйки, че някои летища също са отворили отново в 7:00 ч. сутринта (03:30 GMT), информира turkiyetoday.

Въпреки това, повече от три часа след съобщението, данните за проследяване не показват международни полети, пресичащи иранското въздушно пространство, като няколко самолета продължават да избягват района, като избират по-дълги алтернативни маршрути.