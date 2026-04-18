ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София 16° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22685301 www.24chasa.bg

Китай и Италия задълбочават партньорството между градовете с нови споразумения и диалог

604
Снимка: Китайска медийна група

В Рим и Перуджа се проведоха два форума, насочени към разширяване на сътрудничеството между Китай и Италия на местно ниво – Четвъртият диалог на побратимените градове и Диалогът между исторически и културни градове, предава КМГ.

Събитията събраха представители на 14 китайски провинции и градове и 18 италиански региона, които обсъдиха въпроси като градско управление, опазване на културното наследство и индустриално сътрудничество. Участниците подчертаха, че в условията на нарастваща глобална несигурност двете страни трябва да задълбочат диалога си и да работят заедно за мир и общо развитие.

В рамките на срещите бе изразена готовност за продължаване на духа на инициативата „Път на коприната" чрез по-ефективно сътрудничество между местните власти, което да носи конкретни ползи за обикновените хора.

По време на диалога между историческите и културните градове акцентът бе поставен върху керамичната култура, като двете страни заявиха желание да засилят обмена и използването на опита на другата при опазването и промотирането на културно-историческото наследство. Обсъдено бе и прилагането на Глобална цивилизационна инициатива.

В резултат на проведените форуми бяха подписани редица споразумения за сътрудничество между местни власти от Китай и Италия.

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини