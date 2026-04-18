Китай и Туркменистан стартираха нов етап от разработването на газовото находище „Галкънъш“, задълбочавайки енергийното си партньорство

Китай ще издигне енергийното си сътрудничество с Туркменистан на ново ниво със старта на четвъртата фаза на газовото находище „Галкънъш", заяви вицепремиерът на страната Дин Сюесян, по време на официалната церемония по започване на проекта, предава КМГ.

Той подчерта, че сътрудничеството между Пекин и Ашхабад в сферата на природния газ вече дава съществени резултати и подкрепя икономическото и социалното развитие на двете страни. По думите му новият етап от разработването на находището представлява важен напредък в двустранните отношения и открива нова страница в енергийното партньорство.

Китайската страна очаква проектът да бъде реализиран при високи стандарти, с акцент върху качеството, иновациите и взаимната изгода. Според Дин той трябва да се превърне в пример за модерно управление и технологично развитие в газовия сектор, както и да допринесе за задълбочаване на обмена на опит и кадри между двете държави.

Пекин е готов да използва проекта като основа за разширяване на практическото сътрудничество с Туркменистан и за насърчаване на общото развитие и регионалния просперитет, каза още вицепремиерът.

Церемонията по старта на строителството се проведе с участието на туркменистанския президент Гурбангули Бердимухамедов, като двамата с Дин Сюесян дадоха официалното начало на сондажните дейности и участваха в полагането на основите на проекта.