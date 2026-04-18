Проф. Джеймс Хекман: Индустриалната модернизация на Китай бележи качествен скок

В специално интервю за Китайската медийна група нобеловият лауреат по икономика Джеймс Хекман сподели своите наблюдения върху развитието на Китай, предава КМГ.

Професор Хекман, който е носител на престижната „Награда за приятелство" на китайското правителство, подчерта, че цени изключително високо това признание и продължава да инвестира значителни усилия в изследователската си работа, свързана със страната.

По време на разговора икономистът изрази силно впечатление от скоростта, с която Китай се трансформира. Според него, ако страната се разглежда в нейната цялост – отвъд тесните академични рамки – се забелязва фундаментален напредък както в професионалната структура на населението, така и в мащабната индустриална модернизация.

Хекман отбеляза, че Китай е направил качествен скок в производството на стоки и е развил високоефективна логистична мрежа. По неговите думи икономиката е изпълнена с жизненост, а общият оптимизъм е видим в отношението на хората.

Професорът посочи, че неговата увереност в икономическото бъдеще на страната се гради на дългогодишни наблюдения и отдаде интелектуалния потенциал на китайците и дълбоките социални традиции като ключови фактори за успеха.

В заключение Хекман подчерта, че в икономически и академичен план Китай демонстрира забележителен подем и продължава да се интегрира в глобалната общност с все по-голяма решителност и отворено отношение.