Украински дронове поразиха руско пристанище на Балтийско море

Украински дронове поразиха два индустриални града по поречието на река Волга, както и руско пристанище на Балтийско море, намиращо се близо до Санкт Петербург. От него се изнасят петролни продукти, заявиха днес руските власти, цитирани от Ройтерс.

Губернаторът на Ленинградска област, в която се намира Санкт Петербург, Александър Дрозденко заяви, че е възникнал пожар на пристанището на Висоцк, където има терминал на компания "Лукойл", от който се изнасят петролни продукти, предава БТА.

Пожарът е бил потушен. Губернаторът на Самарска област Вячеслав Федоришчев съобщи за атаки срещу индустриални обекти в градовете Сизран и Новокуйбишевск, на около 1800 км югоизточно от Висоцк.

Губернаторът не уточни какви са обектите, но и в двата града има петролни рафинерии, които неведнъж са ставали мишени на атаки в рамките на войната срещу Украйна.