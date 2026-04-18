Британският външен министър призова да се възобнови корабоплаването през Ормузкия проток

Ивет Купър КАДЪР: Екс/@YvetteCooperMP

Британската външна министърка Ивет Купър призова за възобновяване на редовното корабоплаване през Ормузкия проток. Трафикът все още не се е върнал към нормалните си нива въпреки примирието с Иран, съобщи Ройтерс.

По думите ѝ въпреки постигнато спиране на огъня, минаването на кораби през Ормузкия проток остава затруднено. Купър подчерта, че Техеран трябва да позволи пълното възобновяване на международното корабоплаване, пише БТА.

Тя определи момента като ключов за дипломацията и настоя примирието да се превърне в траен мир, като добави, че нормализирането на трафика през протока е спешно необходимо за световната икономика.

