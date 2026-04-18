Египет работи с Пакистан за постигане на траен мир между САЩ и Иран

Египетският външен министър Бадр Абделати

Египет работи съвместно с Пакистан по изготвянето на рамка, насочена към постигане на траен мир между САЩ и Иран. Това заяви египетският външен министър Бадр Абделати, предава БТА, позовавайки се на Ройтерс.

Външните министри на Турция, Пакистан, Египет и Саудитска Арабия се срещнаха в кулоарите на Дипломатическия форум в Анталия. По думите на Абделати Египет, Турция, Пакистан и Саудитска Арабия координират по-широки регионални усилия, чиято цел е да се предотврати нова ескалация и да се поставят основите на споразумение за сигурност след военните действия.

Той подчерта значението на защитата на държавите от Персийския залив, както и на стабилизирането на енергийните пазари, веригите за доставки и продоволствената сигурност.

