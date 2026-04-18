7 туристически грешки, които могат да ви струват скъпо в Гърция

С наближаването на летните отпуски Гърция остава водеща дестинация за хиляди български туристи. Ваканцията в южната ни съседка обаче може да приключи с горчив вкус и празен портфейл, ако не се спазват строгите местни правила. Гръцката полиция вече провежда засилени проверки – не само по пътищата, но и в археологическите зони.

Ето седем от най-честите нарушения, които могат да превърнат почивката ви в скъпо преживяване:

1. Камъче за спомен

Присвояването на предмети от археологически обекти се счита за престъпление. Дори малко парче камък или мрамор може да доведе до арест и глоби от хиляди евро. Законът е категоричен – изнасянето на каквито и да било предмети от защитени територии е забранено.

2. Обувки с ток на антични обекти

При посещение на места като Атинския акропол е забранено носенето на обувки с тънък ток, тъй като те увреждат настилките. Нарушителите могат да получат отказ за достъп или глоба до 900 евро.

3. Неправилно паркиране

Паркирането в нарушение не приключва само с фиш. Често се свалят регистрационните табели, което може да ви попречи да напуснете страната. Глобите са между 40 и 150 евро, но неудобството е значително по-голямо.

4. Скритите разходи при коли под наем

Глобите при нает автомобил се начисляват чрез компанията за наем. Сумата се удържа директно от банковата карта, заедно с допълнителна такса, като това може да се случи дори след края на пътуването.

5. Телефон зад волана

Използването на мобилен телефон без hands-free устройство се санкционира с около 100 евро, а в някои случаи може да доведе и до временно отнемане на книжката.

6. Алкохол и шофиране

Контролът е засилен, особено в туристическите райони. При превишаване на допустимите нива глобите могат да надхвърлят 1200 евро, като често се налага и отнемане на шофьорска книжка.

7. Каране без каска

На островите карането на скутер без каска е сред най-честите нарушения. Санкциите са сериозни и могат да засегнат както водача, така и фирмата, предоставила превозното средство.

Гръцките власти напомнят, че незнанието на закона не е извинение. Засиленият контрол през летния сезон цели както опазване на културното наследство, така и гарантиране на безопасността на всички туристи.

Предварителната информираност остава най-добрият начин да избегнете неприятни изненади по време на почивката.