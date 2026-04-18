САЩ удължиха лиценза на сръбската петролна компания НИС до 16 юни

Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ (OFAC) удължи лиценза на сръбската петролна компания НИС до 16 юни, съобщи министърът на минното дело и енергетиката на Сърбия Дубравка Джедович Ханданович късно в петък. Новината за удължения лиценз беше потвърдена и чрез съобщение, публикувано по-късно от НИС, пише БТА.

Решението на OFAC позволява на компанията да продължи дейността си след изтичането на предходния лиценз на 17 април.

НИС беше поставена под американски санкции през октомври 2025 г. заради мажоритарното участие на руската компания "Газпром нефт". В момента се водят преговори между НИС и унгарската петролна компания МОЛ за придобиване на руския мажоритарен дял в сръбската компания, който възлиза на 56,15 процента.

Вицепремиерът и финансов мин истър на Сърбия Синиша Мали заяви при посещение във Вашингтон преди дни, че е разговарял с представители на МОЛ, която е пред финализиране на сделката за покупка на руския мажоритарен дял в НИС. Той допълни, че се очаква представителите на унгарската петролна компания да пътуват скоро до сръбската столица Белград, за да завършат всички необходими дискусии и преговори по документите, необходими за завършване на сделката, чийто краен срок е 22 май.