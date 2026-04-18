Папа Лъв XIV отпътува днес за Ангола

Папа Лъв Четиринадесети отпътува днес за Ангола, като така продължи своята африканска обиколка, предаде Ройтерс.
Очаква се в Ангола, която е богата на петрол, Светият отец да засегне въпроса с експлоатирането на природните богатства, пише БТА.
Папа Лъв, който бе нападнат вербално на няколко пъти тази седмица от американския президент Доналд Тръмп, след като го разкритикува за войната с Иран, ще пристигне в Ангола от Камерун, където в четвъртък каза, че в света вилнеят "шепа тирани".
Очаква се първият папа американец да пристигне в Ангола около 14:00 часа по Гринуич (17:00 часа българско време).
Планира се Светият отец да се срещне днес с анголския президент Жоао Лоуренсо.