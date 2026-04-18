Папа Лъв XIV отпътува днес за Ангола

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Папа Лъв Четиринадесети отпътува днес за Ангола, като така продължи своята африканска обиколка, предаде Ройтерс.

Очаква се в Ангола, която е богата на петрол, Светият отец да засегне въпроса с експлоатирането на природните богатства, пише БТА.

Папа Лъв, който бе нападнат вербално на няколко пъти тази седмица от американския президент Доналд Тръмп, след като го разкритикува за войната с Иран, ще пристигне в Ангола от Камерун, където в четвъртък каза, че в света вилнеят "шепа тирани".

Очаква се първият папа американец да пристигне в Ангола около 14:00 часа по Гринуич (17:00 часа българско време).

Планира се Светият отец да се срещне днес с анголския президент Жоао Лоуренсо.