Хиляди ливанци се завръщат по домовете си след примирието

1356
Ливан СНИМКА: Pixabay

Хиляди ливанци започнаха да се връщат по домовете си, след  обявеното 10-дневно примирие между Израел и „Хизбула". 

Израел спря бомбардировките в южната част на страната, но много от хората, които се връщат казват, че със сигурност ще останат само до края на примирието. Значителна част от тях намериха домовете си разрушени. Пораженията от бомбардировките засягат не само инфраструктурата в Южен Ливан, но и хиляди частни имоти, информира NOVA

След началото на израелските бомбардировки около 200 000 ливанци избягаха.

От правителството в Бейрут се иска да разоръжи „Хизбула", но то няма капацитет за това. А самата групировка поставя редица условия, за да се пристъпи към мирно споразумение.

