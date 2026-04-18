ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София 16° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22686168 www.24chasa.bg

Гръцки заместник-министър напусна поста, няма висше образование

Бойка Атанасова, Атина

Макариос Лазаридис подаде оставка като заместник-министър на аграрното развитие и храните на Гърция. Оставката е депозирана десет дни след встъпването му в длъжност и е предизвикана от разкрития, че той не притежава легитимна диплома за висше образование.

Скандалът избухна в средата на седмицата, когато разследващи журналисти и опозиционни партии повдигнаха въпроса за образователния ценз на Лазаридис. Въпреки че първоначално той се опита да защити квалификацията си, представяйки сертификат от частен колеж, стана ясно, че документът не е признат от гръцката държава (Hellenic NARIC – DOATAP).

Според действащото законодателство за заемане на висши държавни постове се изисква академична степен от акредитиран университет.

От кабинета на премиера Кириакос Мицотакис обявиха, че оставката е била приета незабавно.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини