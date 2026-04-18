Гръцки заместник-министър напусна поста, няма висше образование

Макариос Лазаридис подаде оставка като заместник-министър на аграрното развитие и храните на Гърция. Оставката е депозирана десет дни след встъпването му в длъжност и е предизвикана от разкрития, че той не притежава легитимна диплома за висше образование.

Скандалът избухна в средата на седмицата, когато разследващи журналисти и опозиционни партии повдигнаха въпроса за образователния ценз на Лазаридис. Въпреки че първоначално той се опита да защити квалификацията си, представяйки сертификат от частен колеж, стана ясно, че документът не е признат от гръцката държава (Hellenic NARIC – DOATAP).

Според действащото законодателство за заемане на висши държавни постове се изисква академична степен от акредитиран университет.

От кабинета на премиера Кириакос Мицотакис обявиха, че оставката е била приета незабавно.