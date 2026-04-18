Открит е огън по два търговски кораба, преминаващи през Ормузкия проток

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Поне два търговски кораба са били ударени от стрелба, докато са се опитвали да преминат Ормузкия проток в събота, съобщиха три източника от морската сигурност и корабоплаването, според доклад на Ройтерс.

Въздействието на инцидентите не е било веднага ясно, добавя се в доклада, цитиран от turkiyetoday.

Междувременно, Службата за морски търговски операции на Обединеното кралство (UKMTO) заяви, че е получила сигнал за танкер, подложен на обстрел близо до Ормузкия проток от две канонерки, принадлежащи на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC) на Иран.

Инцидентът е станал на 20 морски мили североизточно от Оман, съобщи UKMTO, добавяйки, че капитанът на танкера е съобщил, че канонерките са открили огън, без да отправят сигнал по радиото.