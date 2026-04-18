Албанският премиер е на посещение в Испания

Еди Рама КАДЪР: Екс/@Medyanin50Tonu

Албанският премиер Еди Рама е на посещение в Испания, където участва днес в Четвъртата среща в защита на демокрацията, чийто домакин е испанският премиер Педро Санчес, съобщи БТА, цитирайки Евронюз Албания.

Рама публикува в социалните мрежи снимка със Санчес след срещата, която се проведе в Барселона. Фокус на събитието са предизвикателствата, свързани с функционирането на демократическите институции, ролята на мултилатерализма, както и влиянието на технологиите и дезинформацията върху модерните общества, информира медията.

По време на престоя си в Барселона Рама ще проведе срещи както с испанския си колега, така и с председателя на Европейския съвет Антонио Коща.

Посещението в Испания идва дни след визитата на Рама в Италия, където албанският премиер се срещна с италианския министър-председател Джорджа Мелони. На срещата между Рама и Мелони беше обсъдено задълбочаване на сътрудничеството в стратегически области като отбрана, свързаност и управление на миграционните потоци, отбелязва Евронюз Албания.

