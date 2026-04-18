Един убит и трима ранени при атака на "Хизбула" срещу френски контингент в Ливан

Френски войник по време на учение на НАТО СНИМКА: РОЙТЕРС

Ливанският министър-председател Науаф Салам заяви днес, че френският контингент на Временните сили на ООН в Ливан е бил атакуван в южната част на страната, на втория ден от сключеното примирие с Израел, предаде Франс прес.

"Категорично осъждам нападението срещу военнослужещи на френския контингент на Временните сили на ООН в Ливан", написа Науаф Салам в социалната мрежа "Екс", като допълни, че е наредил "незабавно разследване", за да бъдат арестувани извършителите.

Говорител на мироопазващата мисия на ООН в Ливан потвърди пред АФП, че тази сутрин е имало "инцидент" в Южен Ливан. Той уточни, че е започнало разследване, без да предостави повече подробности за обстоятелствата или евентуални жертви при инцидента.

По-късно френският президент Еманюел Макрон, цитиран от Франс прес, заяви, че при днешната атака срещу сините каски в Южен Ливан е бил убит един френски войник и трима са били ранени. Френският лидер каза, че "по всичко личи, че отговорността за това нападение е на "Хизбула".

"Нацията се прекланя с уважение и изразява подкрепата си на семействата на нашите войници и на всички наши военни, които са ангажирани с мира в Ливан. По всичко личи, че отговорността за това нападение е на "Хизбула". Франция изисква ливанските власти незабавно да арестуват виновните и да поемат отговорността си редом с Временните сили на ООН в Ливан", каза Макрон в "Екс", цитиран от БТА.

