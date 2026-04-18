Хиляди на протест в Загреб за по-високи заплати и пенсии

Синдикати излязоха на протест в Загреб с искане за по-високи заплати и пенсии, предаде ХИНА. Протестът, който се проведе под надслов „Хърватия заедно за по-високи заплати и пенсии", започна малко след обяд на централния площад в хърватската столица. На него бяха отправени призиви за по-честно разпределяне на печалбите, по-ниски цени на храните, по-достъпни жилища, по-добър жизнен стандарт и за общество, освободено от корупция и сива икономика.

Протестното шествие беше организирано от Съюза на независимите синдикати на Хърватия (СНСХ), Независимите хърватски синдикати (НХС) и Хърватската федерация на синдикатите (ХФС), заедно с Хърватския пенсионерски съюз (ХПС).

Няколко хиляди души от цяла Хърватия изразиха недоволството си, като използваха свирки и ударни инструменти, носеха разноцветни транспаранти и фланелки, шапки и знамена с имената на синдикатите и развяваха хърватски знамена.

На някои от транспарантите пишеше „Спрете данъка върху бедността", „Пенсията ми е подаяние", „Всичко поскъпна, тогава защо нашата работа не?", „Градим лукс, живеем на намаления и разпродажби", „Не всеки в (курортния хърватски град) Дубровник има апартамент" и „Работодатели, оставането след края на работното време не е доброволчество".

Синдикатите настояват за увеличение на минималната заплата до 1100 евро, на средната работна заплата – до 2200 евро, а на средните пенсии – до 1100 евро нето.

Преди началото на протеста синдикатите предупредиха, че кумулативната инфлация през последните пет години е достигнала 28 на сто, цените на храните са се увеличили с 47 процента, а цените на жилищата – с повече от 60 на сто. От синдикатите допълниха, че между 2015 и 2024 г. нетната корпоративна печалба е нараснала с 336 процента, докато заплатите са били увеличени средно със само 72 процента, пише БТА.