Гръцки зам.-министър подаде оставка след разкритие, че в миналото е бил назначен на държавна позиция с връзки и без образование

Заместник-министърът на аграрното развитие на Гърция Макариос Лазаридис подаде оставка днес след политически натиск, че е използвал връзките си с управляващата консервативна партия „Нова демокрация", за да си осигури експертна позиция без необходимата квалификация, предаде Франс прес.

Оставката му идва само две седмици след като беше назначен за заместник-министър на аграрното развитие в рамките на промени в кабинета, обявени от гръцкия премиер Кириакос Мицотакис на фона на продължаващото разследване за злоупотреба с европейски селскостопански субсидии.

Подаващият оставка Лазаридис, който е и депутат от „Нова демокрация", обясни в писмото си до Мицотакис, че „няма да позволи на никого да опетни" живот, който е водил „с честност" и „достойнство".

Той подчерта, че е „отхвърлил с разумни аргументи и политическо достойнство атаките на токсична опозиция, която (...) прибягва до очерняне и клевети по въпрос, който освен това датира отпреди почти двадесет години".

Лявата опозиция и медии наскоро разкриха, че 56-годишният Макариос Лазаридис е използвал връзките си като част от „Нова демокрация", за да си осигури експертна позиция в Министерството на образованието през 2007 г., без да притежава необходимите дипломи.

„Докога още Мицотакис ще поддържа личните си връзки?", попитаха наскоро от основната опозиционна партия ПАСОК (която е социалистическа – бел. авт.).

Тази оставка нанася пореден удар на консервативното правителство на Кириакос Мицотакис, който е на власт от 2019 г., отбелязва АФП.

Преди петнадесет дни общо трима членове на правителството, включително министърът и заместник-министърът на аграрното развитие, подадоха оставка, тъй като са сред единадесетте евродепутати, чийто парламентарен имунитет Европейската прокуратура (EPPO) се стреми да свали като част от разследване за измама, свързана с европейски селскостопански субсидии, пише БТА.