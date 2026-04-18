САЩ удължиха лиценза на хърватската петролна компания ЯНАФ за доставки към Сърбия

Хърватската петролна компания ЯНАФ ще продължи да доставя гориво на Сърбия. СНИМКА: Pixabay

Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ (OFAC) е удължила лиценза на хърватската компания оператор на Адриатическия петролопровод ЯНАФ (JANAF) за транспортиране на суров петрол до сръбската петролна компания НИС до 16 юни 2026 г., предаде ХИНА, като се позова на съобщение на ЯНАФ.

От ръководството на ЯНАФ заявиха, че лицензът е бил осигурен в сътрудничество с хърватското правителство. Този лиценз позволява продължаването на стабилни и сигурни доставки на петрол в съответствие със стратегическата роля на Хърватия като енергиен хъб в тази част на Европа, съобщиха от хърватската компания.

От ЯНАФ допълниха, че действат с отговорност, в съответствие с международните регулации и с ролята на страната като стратегически енергиен хъб на Европейския съюз, с цел покриване на енергийните нужди на Хърватия и по-широкия регион.

Междувременно сръбският министър на минното дело и енергетиката Дубравка Джедович Ханданович съобщи снощи, че Службата за контрол на чуждестранните активи е удължила оперативния лиценз на НИС до 16 юни.

НИС беше поставена под американски санкции през октомври 2025 г. заради мажоритарното участие на руската компания "Газпром нефт". В момента се водят преговори между НИС и унгарската петролна компания МОЛ за придобиване на руския мажоритарен дял в сръбската компания, който възлиза на 56,15 процента.

Вицепремиерът и финансов министър на Сърбия Синиша Мали заяви при посещение във Вашингтон преди дни, че е разговарял с представители на МОЛ, която е пред финализиране на сделката за покупка на руския мажоритарен дял в НИС. Той допълни, че се очаква представителите на унгарската петролна компания да пътуват скоро до сръбската столица Белград, за да завършат всички необходими дискусии и преговори по документите, необходими за завършване на сделката, чийто краен срок е 22 май, пише БТА.

