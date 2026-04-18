ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Турция: Европа трябва да се готви за оттегляне на ...

Времето София 19° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22687074 www.24chasa.bg

Тръмп: Иран не може да изнудва САЩ чрез заплахи за Ормузкия проток

Aмериканският президент Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

Иран не може да изнудва САЩ чрез заплахи за Ормузкия проток. Това заяви американският президент Доналд Тръмп в събота. 

Говорейки в Овалния кабинет, президентът каза пред репортери, че Иран „е искал отново да затвори протока", пише Тurkiyetoday. 

„Разговаряме с тях. Те искаха отново да затворят протока, както знаете, както правят от години, и не могат да ни изнудват", каза Тръмп.

Той добави, че се водят „много добри разговори" с Иран и че преговорите „вървят много добре".

Тръмп също така посочи, че неговата администрация в момента води разговори с Иран и че „нещата всъщност се развиват много добре, ще видим, но до края на деня ще имаме повече информация".

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

Иван Кръстев: Светът днес е като България от 90-те