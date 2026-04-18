Тръмп: Иран не може да изнудва САЩ чрез заплахи за Ормузкия проток

Иран не може да изнудва САЩ чрез заплахи за Ормузкия проток. Това заяви американският президент Доналд Тръмп в събота.

Говорейки в Овалния кабинет, президентът каза пред репортери, че Иран „е искал отново да затвори протока", пише Тurkiyetoday.

„Разговаряме с тях. Те искаха отново да затворят протока, както знаете, както правят от години, и не могат да ни изнудват", каза Тръмп.

Той добави, че се водят „много добри разговори" с Иран и че преговорите „вървят много добре".

Тръмп също така посочи, че неговата администрация в момента води разговори с Иран и че „нещата всъщност се развиват много добре, ще видим, но до края на деня ще имаме повече информация".