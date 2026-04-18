Турция: Европа трябва да се готви за оттегляне на САЩ

Министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан заяви днес по време на Дипломатическия форум в Анталия, че Турция трябва да бъде подготвена за оттеглянето на САЩ от сигурността на Европа и света и изрази мнение, че НАТО и Европа работят като различни системи за сигурност.

„САЩ вече не искат да поемат проблемите на международната система, както правеха преди. Това отслабва и нея, и много региони по света. Следователно трябва да бъдат предприети спешни стъпки, за да се избегне задълбочаването на кризи и създаването на нови зони на напрежение. Европейският съюз и НАТО са важни системи за нас. Обсъждаме как можем да се справим с това, ако САЩ се оттеглят от европейската система за сигурност и как можем да смекчим последствията", каза турският външен министър на Дипломатическия форум в Анталия.

Според него решението не е в оттеглянето на САЩ от международната система за сигурност.

„Преценяваме (...) как да намалим въздействието на оттеглянето на САЩ от системата за сигурност на Европа. Разбира се, не напълно, а отчасти. Дори да бъде отчасти, искаме това (оттеглянето на САЩ) да не бъде разрушително за Европа, и ако бъде осъществено, да бъде във вид, който може да бъде управляван и обсъждан", заяви Фидан.

Той определи действията на Европейския съюз като напълно независими от тези на НАТО.

„Извън НАТО видях, че Европейският съюз работи като напълно различен клуб. Тоест ние взимаме решения като външни министри или министри на отбраната в (рамките на) НАТО, но министрите от Европейския съюз се срещат и не отдават твърде голямо значение, когато сравнят решенията, свързани с техните институции и тези, които ние (в рамките на НАТО) сме взели", заяви Фидан.

Наред с това той смята, че войната в Иран е изтласкала настрани мирните преговори между Русия и Украйна.

В рамките на Дипломатическия форум Фидан проведе срещи с министъра на външните работи на Русия Сергей Лавров, с когото подписа консултативен план за действие между двете държави през 2026 и 2027 г.

На срещи в кулоарите на Дипломатическия форум в Анталия Хакан Фидан обсъди и теми, свързани с Газа и Балканите, пише БТА.