Хаити и Доминиканската република възстановяват полетите по между си след две годишна пауза

Хаити и Доминиканската република се споразумяха да възобновят въздушния транспорт между двете страни от май, след като полетите бяха преустановени преди повече от две години, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на властите.

"Тази мярка има за цел да улесни придвижването, да подсили икономическите връзки и да засили отношенията между двете страни", заявиха те в съвместно изявление.

Въздушният транспорт между Хаити и Доминиканската република беше спрян през март 2024 г. от Санто Доминго заради кризата със сигурността в съседната страна, с която споделя остров Еспаньола, припомня Франс прес.

Доминиканският президент Луис Абинадер направи борбата срещу имиграцията на хаитяни един от основните си приоритети. Той засили акциите срещу мигрантите и депортациите, спря издаването на визи и засили военното присъствие по границата между двете страни, където е издигната и стена.

Много хаитяни се опитват да напуснат страната си, измъчвана от насилие между банди и която е най-бедната в региона. Те се отправят към Доминиканската република, където търсят работа, пише БТА.