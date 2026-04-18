След години на дипломатическо напрежение Испания и Мексико вървят към нормализиране на отношенията

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентката на Мексико Клаудия Шейнбаум и испанският премиер Педро Санчес се срещнаха днес в Барселона в рамките на организираната среща на върха на прогресивните политически лидери, предаде ЕФЕ.

Срещата между двамата държавници се състоя в рамките на Четвъртата среща в защита на демокрацията, организирана от испанското правителство в Барселона. В нея участваха политически лидери, привързани към идеите на традиционната демокрация и прогресивизма.

Визитата на Шейнбаум е признак за разведряване в обтегнатите дипломатически отношения между Испания и Мексико, посочи Ройтерс. Тя е първото официално посещение на мексикански президент в Испания, откакто текущата управляваща партия Национално движение за обновление ("Морена") дойде на власт през 2018 г.

Разривът в испанско-мексиканските отношения води началото си от предшественика и ментор на Шейнбаум – Андрес Мануел Лопес Обрадор, който през 2019 г. помоли Испания да се извини за злоупотребите, причинени от колонизаторите по време на испанското завоевание на Мексико. Тогава молбата на Обрадор не беше удовлетворена.

"Вярвам, че присъствието на президентката Шейнбаум е много важно и е положителен признак за сближаването между двете страни", заяви испанският министър на икономиката, търговията и компаниите Карлос Куерпо пред репортери.

Куерпо подчерта значението от засилването на търговията и инвестициите между испанската и мексиканската икономика, особено в областта на енергетиката, инфраструктурата и финансите, пише БТА.