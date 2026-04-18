ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тимът на Мъри Стоилов се издъни болезнено срещу 10...

Времето София 18° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22687241 www.24chasa.bg

Папата увери, че не търси спорове с американския президент Доналд Тръмп

984
Папа Лъв XIV пристига на апостолическо посещение в Ангола СНИМКА: РОЙТЕРС

Папа Лъв Четиринадесети изрази съжаление, че изявленията му, отправени в реч по време на обиколката му в Африка, се тълкуват като отговор на критиките на американския президент Доналд Тръмп, като същевременно увери, "че изобщо не е в негов интерес" да води дебат с президента относно войната в Иран, предадоха Франс прес и Асошиейтед прес.

"Речта, която прочетох по време на молитвата за мир преди два дни, беше написана преди две седмици. Въпреки това тя беше възприета като опит за нов дебат с американския президент, което изобщо не е в мой интерес", заяви главата на Католическата църква на борда на самолета, с който той пътуваше от Камерун до Ангола по време на 11-ия ден от обиколката си в Африка.

Така той направи препратка към безкрайната поредица от критики на Тръмп относно посланието му за мир, отправено в Камерун, и се опита да разясни, че проповедите му не са насочени срещу американския президент, а следват на по-общото библейско послание за мир.

Тръмп разкритикува Лъв Четиринадесети на първия ден от обиколката му в Африка, като го обвини, че толерира престъпността, поддържа близки отношения с левицата и изтъкна, че избора му за папа се дължи изцяло на него.

Главата на Католическата църква отправи неколкократни призиви за мир и диалог и заклейми използването на религията като оправдание за война.

Така той определи заплахата на Тръмп да унищожи иранската цивилизация като "крайно недопустима", пише БТА.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

Иван Кръстев: Светът днес е като България от 90-те