Няколко убити в Киев след стрелба, има ранено дете

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи за няколко убити при стрелба в украинската столица, предаде Укринформ. В публикацията си в Телеграм той добави, че има и ранени, включително дете.

„Сред ранените на улицата в Холосиивски район има дете. Лекарите го транспортират към болница. Възрастните ранени се преглеждат и им се оказва помощ на място", написа Кличко.

Според кмета в момента се провежда специална операция по задържане на стрелеца, който в момента е в супермаркет.

По предварителна информация изстрели са били чути и в супермаркета.

В резултат на стрелбата има няколко убити и ранени, пише БТА.