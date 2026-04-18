Ликвидираха мъжа, убил петима и ранил 10 души в Киев (Видео)

Министърът на вътрешните работи на Украйна Игор Клименко съобщи за отстраняването в Киев на нападателя, открил огън по обикновени хора. Трагедията се разигра този следобед на улица в украинската столица. Стрелецът е открил огън по случайни минувачи, след това е влязъл в супермаркет и е взел много хора за заложници. Часове наред спецчастите и полиция водеха преговори за освобождаване на заложниците. Накрая нападателят е бил ликвидиран. По непотвърдена информация той е на 58 г., роден в Москва, с украинско гражданство и е живял в Донецка област, а след това в Голосиевския район Киев.

"Към момента са известни 5 загинали. Моите съболезнования на семейството и приятелите.

Към момента 10 души са хоспитализирани с наранявания и наранявания. Всеки получава помощта, от която се нуждае. Четиримата заложници бяха спасени. Разчитаме на бързо разследване. Разследващите от Националната полиция и Службата за сигурност на Украйна работят", написа в профила си във фейсбук Володимир Зеленски.