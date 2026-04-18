Тагарев: Има над 50% шанс за споразумение на предстоящите преговори между САЩ и Иран

Според мен има над 50% шанс за споразумение на предстоящите преговори между САЩ, заяви бившият министър на отбраната Тодор Тагарев пред NOVA NEWS.

„Военният потенциал на Иран е значително отслабен, но не е напълно неутрализиран. Остава една част, която все още може да нанася удари. По-голямата цел обаче е икономически натиск, който да доведе до промяна в поведението на Техеран", подчерта Тагарев. Той допълни, че настоящата ситуация не носи ползи за никоя от страните, особено на фона на нестабилните цени на петрола.

Тагарев открои три основни въпроса, свързани с иранската ядрена програма – временното ѝ ограничаване, допускането на международни инспекции и бъдещето на вече обогатения уран. „По първия и по третия въпрос има сигнали от страна на Иран, че е готов", отбеляза той, като посочи, че именно високообогатеният уран остава основният проблем. „Това е материал, от който сравнително бързо може да се създаде ядрено оръжие", добави бившият министър.

По отношение на евентуални военни действия Тагарев изключи сценарий за мащабна сухопътна операция срещу Иран. Според него, ако се стигне до такива, те ще бъдат ограничени и насочени към конкретни цели, без стремеж към завземане на територии, тъй като рискът е прекалено висок.

„Украйна има нужда от такава помощ. От технологична гледна точка това е съвсем различна война с други средства и тактики", каза той по отношение на войната в Украйна.