САЩ планира да конфискува ирански кораби през идните дни

Въоръжените сили на САЩ се подготвят да се качат на борда на петролни танкери, свързани с Иран, и да конфискуват търговски кораби в международни води в следващите дни, разказаха американски официални лица пред The Wall Street Journal.

Според информацията, планираните конфискации могат да се случат далеч извън Ормузкия проток и Персийския залив, където американските сили вече налагат морска блокада срещу Иран. Целта е да се увеличи икономическият натиск върху Техеран, за да бъде принуден да направи отстъпки в преговорите с Вашингтон и да отвори отново ключовия морски маршрут.

Иран обяви в петък, че напълно отваря стратегическия проток след примирие, свързано с конфликта между израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) и „Хизбула" – подкрепяната от Иран въоръжена групировка в Ливан. След това президентът на САЩ Доналд Тръмп приветства новината, а цените на петрола спаднаха.

Само часове по-късно обаче Иранската революционна гвардия заяви, че движението в протока отново ще бъде ограничено. Информацията дойде като отговор на изявление на Тръмп, че американската блокада на иранските пристанища ще остане в сила, докато не бъде постигнат по-широк договор.

Няколко кораба успяха да преминат през протока преди повторното въвеждане на ограниченията. Морски източници по сигурността съобщиха по-късно, че най-малко два кораба са били подложени на обстрел, включително супертанкер, превозващ иракски петрол.

Един плавателен съд е съобщил, че е бил атакуван от бързи лодки, свързани с Иранската революционна гвардия, а друг е заявил, че е бил ударен от неидентифициран снаряд, който е причинил щети, но няма жертви.

Инцидентите са принудили няколко кораба да се върнат назад. Индия съобщи, че два от засегнатите кораба плават под нейно знаме и извика иранския посланик в Ню Делхи, за да изрази сериозна загриженост относно атаките, информира ynetnews.

Тръмп наложи морската блокада по-рано тази седмица, след като Иран отказа да отвори отново протока като част от временно споразумение за примирие, което Техеран твърди, че е било нарушено, тъй като първоначално не е включвало Ливан.

Блокадата има за цел да ограничи износа на ирански петрол, голяма част от който продължава да достига до Китай въпреки конфликта.

Американски официални лица, определят усилията като нов етап от икономическия натиск срещу Иран, насочен и към Китай, който получава по-голямата част от иранския износ на петрол.

Ескалацията добавя допълнителна несигурност към конфликта, докато Вашингтон обмисля дали да удължи крехкото примирие, което изтича в следващите дни.