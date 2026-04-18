Крайнодесни лидери събраха хиляди в Милано срещу ЕС и миграцията

Няколко хиляди души се събраха днес в Милано на голям митинг, в който по покана на италианския вицепремиер Матео Салвини участваха няколко европейски крайнодесни лидери, изказали се по темите за имиграцията, сигурността и срещу правилата на Европейския съюз, предаде АФП.

„Патриоти за Европа", една от суверенистките групи в Европейския парламент, събра свои привърженици пред Миланската катедрала – символ на християнството – за тази проява, наречена „Без страх: в Европа сме господари у дома", по време на която терминът „ремиграция" беше скандиран нееднократно от присъстващите.

„Скъпи Виктор, ти защити границите и се бори срещу трафикантите на хора и оръжие. Нека всички заедно да продължим тази борба за свобода и законност", заяви в началото на изказването си Матео Салвини, секретар на италианската крайнодясна партия „Лига", като направи препратка към изборната загуба на унгарския националистически премиер Виктор Орбан.

На няколкостотин метра оттам контрадемонстрация, организирана от няколко антифашистки сдружения, събра няколко хиляди души, държани далеч от площада пред катедралата от плътен полицейски кордон.

„Днес трагедията, която предричахме, се превърна в реалност: нашият народ, коренните жители на Европа, беше връхлетян от приливна вълна от масова, незаконна имиграция, главно от ислямски страни", заяви Герт Вилдерс, лидер на нидерландската крайнодясна партия, пред море от италиански знамена и знамена с кръста на Свети Георги.

„Тук, в Милано, дойдох, за да ви уверя: нашата победа на следващите президентски избори е близо. И ние се готвим да се сбогуваме с Макрон", заяви от своя страна французинът Жордан Бардела, председател на „Национален сбор", който говори на италиански.

„Заедно с Марин Льо Пен водим екзистенциална битка, за да превърнем Франция отново във велика сила", добави той, като прецени, че една „победа на „Национален сбор" във Франция няма да бъде само френска победа", а победа „за всички народи на Европа".

„Италианското правителство е приятелско правителство" и такова, „с което се надявам утре да имаме възможност да работим", беше подчертал той на пресконференция преди проявата.

По покана на вицепремиера в ултраконсервативното коалиционно правителство на Джорджа Мелони изказвания направиха също гъркинята Афродити Латинопулу, испанецът Сантяго Абаскал и чешкият премиер Андрей Бабиш – последните двама чрез видеовръзка.

По същото време в Барселона се провеждаше събиране на прогресивни лидери, в което участваха по-специално испанският премиер Педро Санчес и президентите на Бразилия Лула да Силва и на Мексико Клаудия Шейнбаум.

„В Брюксел е време да бъде спряно и замразено това идеологическо чудовище, наречено „Зелена сделка", в което няма нищо зелено. Това е съвкупност от абсурдни правила, ограничения и данъци, от които обедняват италианските и европейските предприятия в полза на китайските компании и финансовите спекулации", заяви от трибуната Матео Салвини.

Той отново заяви привързаността на „Лига" към мира, особено в Близкия изток.

Крайнодясната партия настоява, както и италианското правителство, Европейската комисия да позволи на страните от Съюза да се отклонят от правилата за бюджетния дефицит, за да помогнат на своите граждани и предприятия да преодолеят енергийната криза, породена от войната в Иран.

Трябва да бъдат „спрени тези откъснати от реалността правила на Пакта за стабилност, които блокират нашата икономика", подчерта днес Матео Салвини, като добави, че „в изключителен момент трябва да се правят смели избори".

Ако „не получим положителен отговор в рамките на няколко дни, а не на няколко месеца, ще действаме сами", добави той.

Тази проява цели също да позволи на „Лига", която постоянно губи популярност, да се утвърди отново в своята крепост Ломбардия и в Италия, посочва АФП. Според последните социологически проучвания партията може да разчита на около 6–8% от гласовете. Тя получи 17,35% на парламентарните избори през 2018 г. и 8,8% на тези през 2022 година, пише БТА.