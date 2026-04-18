Заловиха близо 2 тона кокаин след 24-часова морска операция в Коста Рика (Видео)

Властите в Коста Рика заловиха близо 2 тона кокаин след морска операция в Тихия океан, продължила почти 24 часа. По време на акцията е била задържана моторна лодка, а на борда ѝ са били трима колумбийски наркотрафиканти.

Операцията е проведена в рамките на съвместно патрулно споразумение между Съединените щати и Коста Рика. Подозрителният плавателен съд е бил засечен от американски самолет на около 174 морски мили от нос Кабо Бланко, след което е започнало преследването, пише ntd.com.

Кадри, разпространени онлайн, показват как лодката е обкръжена от силите за сигурност, а въоръжени служители се качват на борда ѝ. Плавателният съд е бил оборудван с четири извънбордови двигателя и е превозвал около 20 пластмасови контейнера за гориво, свързани с основния резервоар – тактика, използвана за изминаване на големи разстояния без спиране.

След задържането на лодката, властите откриват на борда ѝ значително количество кокаин – близо два тона, предназначени за международен трафик. Тримата заподозрени са арестувани и предстои да бъдат изправени пред съда.