Мадяр получи повече места в унгарския парламент, отколкото екзитполовете предвиждаха

Партията ТИСА на спечелилия изборите в Унгария Петер Мадяр увеличи парламентарното си мнозинство до 141 депутатски кресла в 199-местния парламент след обработката на подадените по пощата гласове, гласовете от чужбина и окончателните изчисления, обяви унгарската избирателна служба, цитирана от Ройтерс. След края на изборите в неделя се очакваше Мадяр да вземе 138 депутатски места, пише Би Би Си.

Дясноцентристката ТИСА спечели убедителна победа на изборите на 12 април, като по този начин сложи край на 16-годишното управление на десния премиер Виктор Орбан, което се превърна в образец за мнозина западни консервативни лидери.

Орбан бързо призна поражението си, след като Мадяр неочаквано си осигури убедително мнозинство при рекордна избирателна активност – резултат, който ще му позволи да отмени спорните реформи на Орбан в областта на върховенството на правото.

„Безпрецедентно мнозинство, безпрецедентен мандат и, в същото време, отговорност", заяви Мадяр, след като бяха обявени окончателните резултати.

Подчертавайки мащаба на политическата промяна, партията на Орбан ФИДЕС, която спечели 87 от 106 едномандатни избирателни района на изборите през 2022 г., спечели едва 10 миналата неделя и ще има 52 депутати в парламента, пише БТА.