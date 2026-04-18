Иран: Платилите такси кораби ще минават с предимство през Ормузкия проток

Иран ще дава приоритет в Ормузкия проток на плавателни съдове, които бързо спазват новите протоколи и заплащат такси за услуги по сигурност и безопасност, заяви в събота високопоставен ирански служител, след като Техеран отново наложи ограничения върху преминаването през този стратегически воден път.

Служителят е казал, че предвид ограниченията в броя на корабите, на които ще бъде разрешено да преминават, Иран е решил да дава предимство на тези, които реагират по-бързо на новите протоколи за Ормузкия проток и покриват разходите за сигурност и безопасност, информира Тurkiyetoday.

Според него плавателните съдове, които не заплащат таксите, ще имат отложено преминаване.

Ограниченията бяха въведени отново след спор около примирието. В събота Иран възстанови ограниченията за преминаване на кораби през Ормузкия проток, позовавайки се на това, което определи като „многократни нарушения на доверието" от страна на САЩ в рамките на примирието между двете страни.

Високопоставеният служител определи мярката за приоритизиране като част от усилията на Иран да управлява морския трафик „в светлината на новия ред, регулиращ този проток".

Иран заяви, че тази политика ще се прилага при ограничен брой кораби, на които ще бъде позволено да преминават през протока.