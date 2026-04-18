ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Спортист №2 на България Алекс Николов ще спори пак...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22687923 www.24chasa.bg

Издирват заподозрени за оскверняването на паметник, почитащ жертвите на Холокоста в Естония

Естония. СНИМКА: Pixabay

Естонската полиция издирва заподозрени за оскверняването на паметник, почитащ жертвите на Холокоста, в село Ереда, на 150 километра източно от столицата Талин, предаде ДПА, като се позова на радио И Ар Ар.

Разследването започна, след като членове на еврейската общност в Естония установили вчера, че мраморната плоча на мемориала е била счупена, а на две колони са нанесени щети.

В публикация във Фейсбук общността определи вандалската проява като "дълбоко обезпокоителна" и допълни, че тя "поругава паметта както на жертвите, така и на обществото като цяло".

Паметникът почита жертвите от Холокоста и е издигнат през 1967 г. на мястото на някогашен лагер за военнопленници близо до Ереда.

Самата паметна плоча, която е била счупена, е поставена през 2005 г.

По време на окупацията на Естония от нацистка Германия през Втората световна война в района е създаден един от първите спомагателни лагери към концентрационния лагер Вайвара, отбелязва ДПА, цитирана от БТА.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

