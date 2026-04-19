ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Силен трус в Индонезия с магнитуд 5,9

Земетресение Снимка: Архив

Земетресение с магнитуд 5,9 бе регистрирано в Индонезия, предаде Ройтерс, като се позова на германския Изследователски център за геонауки.

Трусът е станал на дълбочина от 10 километра край остров Суматра, предава БТА.

Засега няма данни за пострадали хора и материални щети, нито е издадено предупреждение за вълни цунами.

Индонезия се намира в т. нар. Тихоокеански огнен пръстен - най-сеизмичния район на Земята, където често стават земетресения и изригват вулкани. Някои от тези трусове са смъртоносни.

Земетресение Снимка: Архив

Четете още

Още от Свят

Водещи новини

Иван Кръстев: Светът днес е като България от 90-те