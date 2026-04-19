Ивелин Михайлов: Гласувах, за да върнем държавата ...

Въздушна тревога в Одеса, отекнаха взривове

снимка: РОЙТЕРС

Взривове отекнаха в Одеса, в южния украински град на Черно море е обявена въздушна тревога, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм.

Местни канали в същото приложение пишат, че дронове атакуват Одеса от акваторията на Черно море.

Местните власти призоваха жителите на града да се укрият в бомбоубежища.

Въздушната тревога бе обявена в 02:27 часа (и българско време).

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са третата по численост общност според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50–60 хиляди наши сънародници. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгородднестровски район, предава БТА.

