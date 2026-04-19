Втори загинал израелец в Ливан след влизането в сила на прекратяването на огъня

СНИМКА: РОЙТЕРС

Израелската армия съобщи тази сутрин, че е дала втора жертва в Ливан след влизането в сила на прекратяването на огъня в петък, предаде Франс прес.

Старши сержант Лидор Порат, на 31 години, "падна в бой в Южен Ливан", се казва в изявлението. При същия инцидент са били ранени девет израелски военнослужещи, един от които - тежко.

Вчера израелската армия съобщи за смъртта на 48-годишен командир резервист също в Южен Ливан.

Общо 15 израелски военнослужещи бяха убити в съседната страна след подновяването на конфликта с проиранското ливанско движение "Хизбула" в началото на миналия месец, отбелязва АФП, цитирана от БТА.

СНИМКА: РОЙТЕРС

