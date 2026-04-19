Арестуваха един от най-издирваните престъпници в Европа

Силите за сигурност в мексиканския курортен град Канкун са арестували един от най-издирваните престъпници в Европа, съобщи днес Министерството на вътрешните работи на Мексико, цитирано от ДПА.

Четиридесет и осем годишният унгарец е осъден в родната си страна на шест години затвор за трафик на наркотици.

В момента се подготвя екстрадицията му.

Европейската полицейска агенция Европол е включила мъжа в списъка на най-издирваните престъпници в Европа.

Мексико е основен център за международния наркотрафик, отбелязва ДПА. Мексиканските картели контролират голяма част от контрабандата на кокаин от Южна Америка към САЩ и Европа, както и производството на синтетични наркотици, пише БТА.

