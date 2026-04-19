Бразилия, Мексико и Испания обещаха да увеличат координираната помощ за Куба, предаде Ройтерс.

Целта, обявиха те в съвместно комюнике, е да бъде облекчена "хуманитарната криза", причинена на острова от наложената от САЩ блокада. Трите страни, управлявани от леви лидери, призоваха за "искрен диалог" в съответствие с Устава на ООН, като подчертаха, че кубинският народ трябва да има свободата да избере сам своето бъдеще.

Изявлението бе публикувано, след като испанският премиер Педро Санчес и президентите на Бразилия и Мексико, Луиз Инасио Лула да Силва и Клаудия Шейнбаум, участваха в Барселона в международна среща на високо равнище за мобилизация срещу крайната десница, отбелязва Ройтерс.

Куба е обхваната от тежка криза, като в страната има редовни спирания на тока. Ключовите доставки на петрол от основния доставчик Венецуела са спрени вече над три месеца, след като президентът социалист на южноамериканската държава Николас Мадуро бе задържан от американските въоръжени сили в началото на януари и отведен в Ню Йорк, където е съден по редица обвинения, включително в наркотрафик.

По-рано тази седмица Доналд Тръмп намекна, че Съединените щати може да се заемат с Куба, след като "приключат с Иран". "Куба е провалена държава", каза президентът на САЩ и добави, че карибският остров е бил "управляван ужасно в продължение на много години" от вече покойния комунистически лидер Фидел Кастро.

В отговор кубинският президент Мигел Диас-Канел обяви, че страната му е готова да се бори в случай на военна агресия от страна на САЩ, предава БТА.