Посланикът на Иран в Делхи ще дава обяснения за стрелбата по кораби в Ормузкия проток

Посланикът на Иран в Делхи бе извикан в Министерството на външните работи на Република Индия заради предполагаемата стрелба в Ормузкия проток по два търговски кораба под индийски флаг, предаде ДПА.

Дипломатът е бил информиран на срещата, състояла се вчера вечерта, за "загрижеността на Индия във връзка с този сериозен инцидент", се казва в изявлението. Индийското външно министерство не даде подробности за стрелбата, но подчерта важното значение на сигурността на търговското корабоплаване и моряците.

Иран по-рано позволи безопасното преминаване на няколко кораба, пътуващи за Индия, отбелязва ДПА.

Според индийски медии два танкера, единият от които превозващ 2 милиона барела иракски суров петрол, са били обстрелвани от ирански военни плавателни съдове. Не са нанесени материални щети и няма пострадали хора. Танкерите обаче са били принудени да се върнат, отбеляза индийската телевизия Ен Ди Ти Ви, цитирана от БТА.

Снощи Иран обяви, че отново затваря Ормузкия проток до пълното вдигане на блокадата на неговите пристанища от страна на САЩ.