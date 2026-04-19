Русия свали 13 украински дрона през последната нощ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Руските сили за противовъздушна отбрана тази нощ свалиха 13 украински дрона над региони на Русия и над Азовско море, заяви руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

"През нощта дежурните средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 13 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип над териториите на Белгородска, Курска и Ростовска област, както и над Краснодарския край, (. . .) и над акваторията на Азовско море", съобщиха от руското военно ведомство.

Посочено бе също, че част от дроновете е свалена над украинския Кримски полуостров, предава БТА.