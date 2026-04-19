Чоло Симеоне след загубата във финала за кралската...

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
16-годишно момче бе убито при руска атака в Украйна

Дете загина при руски атаки в Украйна СНИМКА: Архив

Шестнадесетгодишно момче бе убито при атака срещу украинския град Чернигов, заяви днес ръководителят на Черниговската областна военна администрация Дмитро Брижински, цитиран от Франс прес.

"Един човек бе убит: момче на 16 години" и "четирима души са ранени: три жени и един мъж", написа Брижински в социалното приложение "Телеграм", цитиран от БТА.

Съобщено бе също за седем къщи и за две обществени сгради, на които са нанесени материални щети.

Енергийната инфраструктура на Чернигов понесе сериозни удари тази седмица, като хиляди хора останаха без ток, по информация на местните власти.

В нощта на сряда срещу четвъртък 19 души загинаха при удари срещу Украйна.

Преговорите между Москва и Киев за прекратяване на войната са в задънена улица. Особено след началото на войната в Близкия изток, която започна в края на февруари с началото на израелско-американската военна операция срещу Иран, след което вниманието на Вашингтон се пренасочи, отбелязва Франс прес.

Дете загина при руски атаки в Украйна СНИМКА: Архив

Четете още

Още от Русия

България днес

Водещи новини

Иван Кръстев: Светът днес е като България от 90-те