"Икономическа ярост": САЩ разширяват морските операции срещу Иран в цял свят, ще задържат танкери

Съединените щати се подготвят да задържат танкери, свързани с Иран и търговски кораби в международни води през следващите дни, разширявайки военноморските си действия отвъд Близкия изток. Това съобщи „Уолстрийт джърнъл", позовавайки се на американски официални лица.

Според информацията американските сили планират да преследват кораби по целия свят, които подпомагат Техеран, като част от по-широка стратегия за засилване на икономическия натиск върху Иран.

Ходът идва на фона на нарастващо напрежение в Ормузкия проток, където иранските военни затягат контрола си, атакувайки търговски съдове. Развитието вече предизвиква реакции от страна на международни корабни компании.

Централното командване на САЩ съобщи, че е върнало 23 кораба, опитващи се да напуснат ирански пристанища, като част от наложена морска блокада.

Администрацията на президента Доналд Тръмп възнамерява да използва засиления натиск, за да принуди Иран да отвори отново Ормузкия проток и да направи отстъпки в преговорите по ядрената си програма. Тръмп заяви, че Техеран е приел да предаде запасите си от високообогатен уран на САЩ — твърдение, което иранските власти отричат.

Сред основните спорни въпроси в преговорите остават срокът за прекратяването на обогатяването на уран и евентуалното освобождаване на милиарди долари замразени ирански активи в чужбина.

Ескалацията следва неуспешни разговори, проведени миналия уикенд в Пакистан, които приключиха без пробив и без насрочване на нов кръг преговори.

Разширената операция ще позволи на американските сили да поемат контрол върху кораби, свързани с Иран в световен мащаб, включително танкери с ирански петрол извън Персийския залив и съдове, транспортиращи оръжие.

Председателят на Обединения комитет на началник-щабовете, генерал Дан Кейн, заяви, че САЩ „активно ще преследват всеки кораб под ирански флаг или всеки съд, който предоставя материална подкрепа на Иран", включително т.нар. „сенчест флот", който заобикаля санкции и регулации.

Операцията ще бъде частично изпълнявана от Индо-тихоокеанското командване на САЩ в рамките на нов етап от кампанията за натиск, наречена „Икономическа ярост".

Временният режим на прекратяване на огъня между двете страни изтича следващата седмица, като и Вашингтон, и Техеран предприемат подготвителни действия при евентуално подновяване на бойните действия.

Американски представители посочват, че Иран разполага с хиляди ракети с малък и среден обсег и възстановява пускови установки от подземни складове, въпреки че отбранителната му индустрия е сериозно засегната.

Министърът на отбраната Пийт Хегсет заяви, че американските сили са „в максимална готовност" за подновяване на военни операции, ако дипломатическите усилия се провалят, макар че нежеланието за разполагане на сухопътни войски остава. По думите му удари по иранската енергийна инфраструктура също са възможни, въпреки риска от ответни атаки срещу съоръжения в Саудитска Арабия и други съюзници.

Министерството на финансите на САЩ разширява санкциите срещу иранската петролна търговия, включително срещу кораби и компании, свързани с корабния магнат Мохамад Хосейн Шамхани. Той е син на Али Шамхани, старши съветник на иранското ръководство, който бе убит при израелски въздушен удар в края на февруари.

Новите мерки обхващат стотици санкционирани кораби, свързани с Иран, които сега могат да станат обект на операции по задържане.

Временно изпълняващият длъжността главен прокурор Тод Бланш заяви, че властите ще преследват съдебно всички лица, участващи в покупко-продажба на санкциониран ирански петрол.