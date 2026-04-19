Украйна свали 203 руски дрона за една нощ

Украинските военновъздушни сили заявиха, че средствата за противовъздушна отбрана са свалили 203 от 236 дрона, с които Русия е атакувала Украйна тази нощ, предаде украинската новинарска агенция Укринформ.

Уточнява се, че атаките с дронове са започнали вчера в 17:30 часа местно време и че до 08:00 часа днес са свалени или заглушени 203 дрона в Северна, Южна и Източна Украйна.

Използвани са около 150 дрона тип "Шахед".

В отразяването на атаката са участвали украинската авиация, противовъздушните ракетни сили, силите за радиоелектронна борба, безпилотни системи и мобилни огневи групи на Въоръжените сили на Украйна.

Съобщава се за 32 удара с дронове на 18 места, както и за падане на отломки от дронове на осем, предава БТА.