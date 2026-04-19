Гърция ще използва платформа с изкуствен интелект, за да прогнозира недостига на учители

Гръцкото министерство на образованието внедрява платформа с изкуствен интелект, за да прогнозира недостига на учители и да ускори набирането на персонал в училищата, съобщиха длъжностни лица, цитирани от електронното издание на гръцкия вестник „Катимерини".

Платформата, наречена Eduplan.ai, ще обобщава информация от бази данни, свързани с образованието и публичната администрация, за да прогнозира нуждите от учители по специалности и училища и, наред с други неща, да свързва наличните преподаватели със свободните учителски места въз основа на квалификации и предпочитания.

По отношение на отсъствията и напускането на учители в средата на годината от министерството изразиха надежда, че платформата, финансирана от структурните фондове на ЕС, ще допринесе и за назначаването на заместващи учители преди началото на учебната година, а не на поетапни вълни през първите четири месеца от учебните занятия.

Длъжностните лица признаха, че проблемът с персонала произтича от множество променливи, включително демографски промени, сливания на училища, пенсиониране на преподаватели и отказ на учители да отстъпят длъжности.

Гръцкият образователен министър София Захараки заяви, че платформата ще позволи на властите да „се намесват бързо и целенасочено" за решаване на въпроси в тази област въз основа на надеждни данни.