Рекорден брой българи ще гласуват в Германия, изборният ден в Берлин започна спокойно

Германия, където живее една от най-големите български общности в Европа, тази година отчита рекорден брой подадени заявления за гласуване.

Изборният ден в Берлин започна спокойно. По предварителни данни в страната са подадени малко над 8000 заявления за гласуване, като най-много са в Мюнхен – над 1100, а Берлин се нарежда на второ място, пише bTV.

В Германия са разкрити общо 70 избирателни секции – най-големият брой извън България. В 35 от тях гражданите гласуват машинно.

По информация от място изборният процес е стартирал в 7:00 ч. местно време без струпвания или затруднения. Очаква се избирателната активност да се засили в следобедните часове.

Секциите в страната ще останат отворени до 20:00 ч. местно време.